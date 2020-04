/ / Com nova liberação do FGTS 60 milhões de contas serão beneficiadas

Para conter os efeitos econômicos do novo coronavírus o Governo Bolsonaro autorizou mais um saque de até R$ 1.045

60 milhões de contas serão beneficiadas com a nova liberação de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que permitirá mais um saque de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas do fundo.





Os valores poderão ser retirados a partir de 15 de junho e ficarão disponíveis até 31 de dezembro. A Medida Provisória 946/2020, que autoriza os saques, também extingue o Fundo PIS-Pasep, instituído por lei complementar em 1975, e transfere o seu patrimônio para o FGTS. De acordo com o texto, o patrimônio acumulado nas contas individuais dos participantes do Fundo PIS-Pasep ficará preservado.





O governo estima uma injeção de aproximadamente R$ 34 bilhões com a nova rodada de saques.

Por Folha do Brasil