/ / Categoria de base no São Paulo e estreia no Japão: zagueiro Felipe Barros completa seis anos como profissional

Além do Japão, Felipe atuou em Portugal, antes de retornar ao Brasil em 2017. Atualmente no River do Piauí, o zagueiro, assim como toda a comunidade do futebol, vive a expectativa para o retorno dos jogos. O clube disputa nesta temporada a Copa do Nordeste, o Campeonato Piauiense e a Série D do Brasileirão. “Temos um calendário agitado de competições e infelizmente essa questão toda do coronavírus está prejudicando. Mas é isso, não adianta querer forçar a volta dos jogos se a situação não estiver boa. Por enquanto é continuar em casa, com paciência, e trabalhando a parte física por conta própria mesmo, até as coisas voltarem ao normal”, finalizou.