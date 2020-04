/ / Caso suspeito de coronavírus de menino que foi transferido de Guarantã do Norte para Cuiabá é descartado

Dois dos casos suspeitos do Covid-19, o novo coronavírus, foram descartados em Guarantã do Norte/MT.





Um dos casos é o de um menino de 12 anos, que havia chegado da Bahia e apresentava sintomas semelhantes ao da doença. Ele havia sido transferido na semana passada para Cuiabá após ter agravamento de insuficiência respiratória.





Os devidos exames foram realizados e descartado coronavírus, porém o menino foi diagnosticado com pneumonia.





Segundo informação, ele foi medicado e passa bem. Agora ele deve aguardar o final do tratamento para ser liberado.





Apesar dele ter sido transferido de Guarantã do Norte, ele é morador do Estado do Pará, porém o caso foi registrado no município de MT.

Por Olhar Cidade