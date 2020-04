/ / Bolsonaro faz críticas a Maia

Em entrevista à CNN Brasil na noite desta quinta-feira (16), o Presidente Jair Bolsonaro, rebateu críticas feitas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia . Segundo Bolsonaro, a intenção real de Maia é tirá-lo da Presidência da República e “assumir o papel do Executivo”. O Presidente comenta a “péssima atuação” de Maia perante as medidas econômicas adotadas para enfrentar a crise do coronavírus no Brasil.

“Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas questões. Ele resolveu assumir o papel do Executivo, com ataques contundentes. Ele é chefe do Legislativo, mas ele tem de me respeitar como chefe do Executivo. Mas o sentimento que eu tenho é que ele não quer amenizar os problemas. Ele quer atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal. Parece que a intenção é me tirar do governo. Paulo Guedes não tem mais contato com Maia. O Paulo Guedes queria uma contrapartida. Nós queremos uma conta de chegada. Todos têm que se sacrificar e ter responsabilidade.

Não podemos apenas o Parlamento mandar e a conta para gente pagar. Cada governador tem seu plano, fecha o comércio e manda a conta, não para mim, mas para o contribuinte pagar. A conta final sai na casa de R$ 1 trilhão. Parece que a intenção é outra por parte do Rodrigo Maia. Ele está conduzindo o Brasil para o caos. Não temos recurso para pagar a dívida. Qual a intenção? Esculhambar a economia para que eles possam voltar em 2022? Eu não estou pensando em política. O Brasil não merece o que o Rodrigo Maia está fazendo”, declarou Bolsonaro.

Por Folha do Brasil