/ / Auxílio terá recorde de pagamento para 6,1 milhões nesta segunda

Mais de 1,9 milhão de pessoas inscritas no Bolsa Família serão beneficiadas

A primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será paga nesta segunda-feira para mais 6,1 milhões, número recorde de depósitos em um único dia. Serão beneficiados 4.230.900 que se cadastraram pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, além de outras 1.923.492 pessoas das 1.357.623 de famílias que participam do Bolsa Família, cujo último dígito do NIS é igual a 3.





Com isso, a Caixa estima chegar nesta segunda-feira a um total de R$ 16,5 bilhões pagos desde 9 de abril a 24 milhões de brasileiros, entre trabalhadores informais, autônomos, mães chefes de família e beneficiários do Bolsa Família.





Cerca de 30 milhões de pedidos ainda estão em análise pela Dataprev, que verifica os requisitos exigidos pela lei, e novas liberações podem ser anunciadas nesta semana.

Por Folha do Brasil