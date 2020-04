/ / Atendimentos presenciais permanecem suspensos até o dia 30 de abril

Assessoria

|

Mato Grosso Saúde

Seguindo as orientações do Governo do Estado no enfrentamento ao novo coronavírus, por meio do decreto n° 432/2020, o Mato Grosso Saúde prorroga data para o retorno do atendimento presencial. O suporte ao beneficiário continuará ocorrendo exclusivamente de maneira virtual, até o dia 30 de abril, com o horário de funcionamento das 07h30 às 13h30.

A medida visa aumentar as ações restritivas de contato interpessoal e diminuir contágio da doença, considerando o elevado número de pessoas que integram o grupo de risco que frequentam as dependências do Instituto. Primando assim, pela saúde dos seus beneficiários, bem como a saúde dos servidores e colaboradores que realizam os serviços administrativos do Plano.

Além disso, visando resguardar os direitos e obrigações dos beneficiários, o plano de saúde do servidor suspendeu temporariamente os prazos administrativos para pedidos de reembolso, novas inclusões e pedidos de permanência no plano e outros processos que já foram protocolizados. Todas essas medidas constam em portaria publicada no dia 26 de março, no Diário Oficial.

De acordo com a portaria, os pedidos de reembolso, de aproveitamento de carência, permanência no plano, podem ser realizados pelos canais de atendimento virtual.

As cirurgias eletivas também continuam suspensas, com o objetivo de não comprometer os leitos hospitalares para uma provável demanda de pessoas acometidas ou com suspeita do coronavírus. O intuito é deixar livres áreas de internação clínica, cirúrgica e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede de hospitais credenciados ao plano.

Continuam com fluxo normal apenas as cirurgias de urgência e emergência, sendo solicitadas pelos prestadores credenciados em face da necessidade dos beneficiários.

Durante a suspensão do atendimento presencial, os usuários poderão realizar parcelamentos, emissão de boletos, adesão ou qualquer demanda administrativa, pela Central de Atendimento Virtual do Mato Grosso Saúde, criada para esta finalidade.

Além disso, qualquer suporte que os prestadores da rede hospitalar do Mato Grosso Saúde necessitem, poderá ser feito por meio dos telefones de plantão disponibilizados à rede credenciada, seja em horário de expediente ou não.

Canais da Central de Atendimento Virtual



E-mail: atendimento@mtsaude.mt.gov.br; atendimento@mtsaude.mt.gov.br;

Telefones: (65) 3613-7700 / 7715 / 7720 / 7726 / 7730 / 7762 / 7786 e 7788; (65) 3613-7700 / 7715 / 7720 / 7726 / 7730 / 7762 / 7786 e 7788;

Site: www.matogrossosaude.com.br (área do beneficiário);

APP: MT Cidadão (disponível para Android e iOS, onde pode-se retirar faturas, 2° via de boleto, carteirinha virtual);

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 07h30 às 13h30.