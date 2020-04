/ / Após indicação do Delegado Claudinei, Governo faz parceria e hotel abriga profissionais de saúde

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) fez duas indicações no início de abril , na semana passada, Governo anuncia parceria com hotel em Cuiabá





Pelo mundo inteiro, é alto número de infectados pela Covid-19 que são profissionais de saúde, pois estão na linha de frente e eles não param, ainda que isso represente colocar suas próprias vidas em risco e, até mesmo, de seus familiares. Preocupado com essa situação em Mato Grosso, no início de abril, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) fez a indicação nº 1253/20 para que o Governo alugue quartos de hotéis para esses profissionais, durante o combate ao coronavírus.





Na última semana, o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, anunciou uma parceria com o Hotel Fazenda Mato Grosso para hospedar servidores da saúde infectados pela Covid-19 ou que residam com algum familiar que tenha testado positivo ao vírus.





“Essa é uma medida muito importante que o Governo adotou, já tínhamos essa preocupação, ainda mais porque o índice de propagação da Covid-19 é muito alto e o que pudermos fazer pelos nossos heróis da saúde, vamos fazer”, afirmou Delegado Claudinei.





O hotel vai disponibilizar 50 apartamentos para servidores contaminados com sintomas leves que não precisam ser hospitalizados e não tenham como cumprir quarentena por morarem com outras pessoas. Em Mato Grosso, até ontem à noite (26) já tinham sido registrados 10 mortes e 250 casos confirmados pela Covid-19.





IDOSOS - Outra indicação que o deputado fez ao Governo do Estado é a nº 1254/20 para o aluguel de quartos de hotéis destinados idosos de baixa renda e que residam em maior concentração de pessoas, durante a pandemia. “As pessoas com mais de 60 anos fazem parte do grupo de risco da Covid-19 e, também solicitamos essa atenção do Governo para adotar alguma medida neste sentido”, concluiu o parlamentar.