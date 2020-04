/ / Alimentos devem ser aliados para aumento da imunidade, afirma nutricionista

Iara Gamboa de Oliveira explica que não há “milagre” para combater coronavírus, mas estratégia é se manter saudável





Cansaço excessivo, queda de cabelo, infecções recorrentes ou ainda doenças simples, como uma gripe, que demoram a passar. Estes são sintomas relacionados a uma baixa imunidade do corpo e que, em tempos de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), devem acender alerta vermelho na população.





De acordo com a nutricionista Iara Gamboa de Oliveira, não há fórmula mágica ou ingrediente secreto para se proteger da pandemia. É fundamental, no entanto, que durante o período de isolamento, a alimentação saudável seja prioridade na vida dos brasileiros.





“Alguns alimentos são essenciais para auxiliar no aumento da imunidade e, com isso, aumentar também a defesa do organismo contra bactérias, vírus, fungos e parasitas. Sabemos que o momento é desafiador, mas é preciso entender que uma boa alimentação reflete diretamente em nossa saúde. Não há milagres ou alimentos ‘certos’ para combater o coronavírus, mas é importante que estejamos com uma saúde em dia, para evitar outras doenças oportunistas”, destaca a nutricionista da rede de supermercados Casa Aurora, no Norte de Mato Grosso.





Para auxiliar na manutenção de uma boa imunidade, Iara Gamboa de Oliveira separou uma lista de alimentos que fortalecem o sistema imunológico. Confira:





Alho: rico em vitaminas A e C, nutrientes que ajudam no bom funcionamento do sistema imunológico;





Cebola: é considerada um potencializador da função imune, auxilia na prevenção de doenças virais;





Frutas cítricas: laranja, acerola, kiwi, limão e morango são ricas em vitamina C, antioxidante que aumenta a resistência do organismo;





Vegetais verde escuros: alimentos como brócolis, couve, espinafre e rúcula são ricos em ácido fólico. O nutriente auxilia na formação de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo;





Alimentos ricos em zinco: cereais integrais, castanhas, sementes e leguminosas são ricos em zinco, nutriente que auxilia no combate às doenças relacionadas ao sistema imunológico;





Gengibre: fonte de vitamina C e B6, auxilia na defesa do organismo;





Cúrcuma (açafrão-da-terra): fonte de antioxidantes e contém propriedades anti-inflamatórias;





Nozes, castanhas e amêndoas: fonte de vitamina E, auxilia no combate à baixa imunidade;





Extrato de própolis: possui efeitos imunomoduladores, que atuam diretamente no sistema imunológico, fortalecendo suas defesas e seu funcionamento.





COVID-19 - A rede de supermercados Casa Aurora adotou desde meados de março uma medida para auxiliar no combate à propagação do novo coronavírus (COVID-19). Os clientes que são considerados do grupo de risco podem realizar suas compras pelo telefone, com direito à entrega das mesmas.





De acordo com o Ministério da Saúde, são considerados deste grupo os idosos, os diabéticos, os hipertensos e as pessoas com problemas respiratórios, como asma. A Casa Aurora está localizada na Região Norte de Mato Grosso, com duas lojas em Sinop, uma em Sorriso, uma em Guarantã do Norte e uma em Matupá.





