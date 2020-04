A Águas de Guarantã informa à população que o reajuste de 3,27% aplicado no início dessa semana será suspenso por 90 dias, a partir deste sábado (04.04), a concessionária destaca ainda que suspendeu o corte no fornecimento de água no município durante 60 dias, ambas as medidas foram adotadas em virtude da pandemia do coronavírus.





A Águas de Guarantã ressalta que todas as tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água praticadas pela concessionária obedecem às regras previstas no Contrato de Concessão, estabelecido pelo Município, e leis que estabelecem diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei 8.987/1995 e Lei 11.445/2007, entre outras aplicáveis).





Para mais informações, a Águas de Guarantã destaca que mantém à disposição o atendimento 24h por meio do telefone 0800 647 6060 para ligações de telefones fixos celulares ou via WhatsApp (66) 9 9724-2963.

Assessoria de Comunicação Aegea MT