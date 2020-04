/ / Agressor de morador de rua é expulso do PSL; Fórum exige reparação - veja ata

agredir gratuitamente um morador de rua veja a ata da expulsão ao final da matéria . O madeireiro Adonias Correa Santana, conhecido como Tiririca, que ficou conhecido nas redes sociais por, foi expulso do PSL. A reunião que oficializou sua expulsão da sigla foi realizada na manhã desta sexta (10), em Tabaporã (a 673 km de Cuiabá), onde era tesoureiro do Diretório Municipal -

Reprodução Adonias Correa Santana foi expulso do PSL após repercussão

A expulsão de Adonias foi confirmada pelo presidente estadual do PSL, Aécio Rodrigues. O dirigente explicou que assim que o vídeo veio à tona o partido começou a se movimentar para excluir o agressor.

. A donias já responde a 22 processos nas justiças Federal, Eleitoral e Trabalhista. “Covarde demais a atitude. O PSL já excluiu dos seus quadros. Agora, esperamos que ele responda perante a Justiça”, disse Aécio Rodrigues ao

A ata da expulsão diz que a atitude de Adonias não condiz com a proposta de mudança nem com a coerência política do partido. Além disso, o desautoriza a falar em nome do PSL.

A agressão aconteceu em Sinop (a 500 km ao Norte de Cuiabá). O morador de rua, identificado como Anderson Luiz da Silva Zahn, registrou boletim de ocorrência e vai representar Adonias criminalmente. O motorista do carro, que filmou o ato de violência, é o empresário de Sinop Hidelbrando José Paes dos Santos, proprietário da empresa Pajé.

Repúdio

O ato de violência foi repudiado pelo Fórum da População de Rua de Cuiabá. Em nota, a entidade pede providências visando a reparação dos danos sofridos por Anderson e a punição dos agressores.