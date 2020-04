/ / Ação conjunta da Sinop Energia doa álcool em gel para famílias Beneficiárias do Bolsa Família em Sinop

O esforço coletivo dos empresários e gestão municipal de Sinop vai beneficiar, aproximadamente, 3,5 mil famílias de baixa renda

Em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) no país, a Sinop Energia, Concessionária da Usina Hidrelétrica Sinop, decidiu unir forças com empresas privadas e públicas em ações que vão beneficiar os serviços de saúde e famílias atendidas pelo Bolsa Família no município de Sinop. A iniciativa conjunta da Companhia resultou na distribuição de 3.700 unidades de álcool em gel, nesta segunda-feira (06), para diminuir a transmissão do vírus na região.





O esforço coletivo dos empresários e gestão municipal vai beneficiar, aproximadamente, 3,5 mil famílias de baixa renda com a doação do álcool em gel. Cada embalagem doada contém 500 ml e vai chegar aos destinatários por meio da prefeitura municipal.





Para o diretor-presidente da Sinop Energia, Ricardo Padilha, o momento é de unir forças. "Estamos atravessando um período difícil e o momento é de solidariedade. O álcool em gel é importante, porém não substitui a lavagem correta das mãos com água e sabão. Precisamos seguir as orientações do governo e das autoridades de saúde”, finalizou.

A s ecretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Josi Palmasola, reforça a importância da parceria. “A somatória de esforços da Sinop Energia, juntamente com a Inpasa Agroindustrial S/A, Sinodet Produtos de Limpeza, UFMT - Universidade federal de Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Sinop só têm a acrescentar. Essas ações só multiplicam saúde, solidariedade, conforto e qualidade de vida.





Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) . Repassou também que o produto será entregue as famílias de duas formas, sendo a primeira remessa juntamente com um kit alimentação referente a merenda escolar dos alunos da rede municipal que estão em casa e suas famílias integram o Bolsa Família e a segunda por meio da própria secretaria, que fará aos assistidos dos





O assessor jurídico da Sinop Energia, Celso Sales, reforça que as ações no combate ao coronavírus, por parte do Empreendimento não vão parar por aí. “Estamos realizando um estudo das necessidades na saúde da área de influência do Empreendimento. Queremos contribuir da melhor forma. Desde 2014 a Usina vem realizando vários investimentos no estado. O Álcool em gel foi apenas o começo”.