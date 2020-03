/ / Websérie "Servidor Explica" tira dúvidas sobre os processos seletivos do IBGE

O IBGE lançou no YouTube a websérie "Servidor Explica" para tirar dúvidas relacionadas aos processos seletivos e ao trabalho do instituto. Os primeiros vídeos são apresentados por Jeckesan Ferraz, servidor efetivo em Santa Catarina, e influenciador digital na área de concursos. A série foi lançada nesta quinta-feira, 5, juntamente com a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado com 208 mil vagas para o Censo Demográfico 2020.

Com o planejamento inciado em outubro de 2019, a websérie leva informações sobre o IBGE com uma linguagem simples e direta para aproximar o público da instituição. E essa simplificação fica a cargo de Jeckesan, conhecido como Jeck Ferraz nas redes.

Sob o lema “Você não precisa ser bom para começar, mas precisa começar para ser bom”, Jeck dá dicas e conselhos em seu canal para interessados em concursos públicos, desde dezembro de 2018. Segundo ele, a ideia de produzir os vídeos surgiu da percepção de que, na internet, faltam conteúdos relacionados a concursos voltados a camadas mais simples da população. Hoje, seu canal conta com mais de 40 mil seguidores, e para Jeck a quantidade diária de feedbacks positivos que ele recebe do público é um bom termômetro de que seu trabalho tem surtido efeito.

Quanto à parceria com o IBGE, Jeck comenta: “Tem sido bem mais difícil que gravar vídeos para o meu canal, mas eu espero que os resultados fiquem a contento e que, principalmente, esclareçam os postulantes a uma função no Censo”. Ele também se mostra otimista quanto aos resultados: “Creio que vai ser bom para todos, pois vou atrair pessoas que me seguem para o canal do IBGE e [isso] também aumentará minha representatividade na instituição, a qual sempre elogio a todos que me perguntam. Só tenho a agradecer ao IBGE pela confiança e pela oportunidade”, conclui.

Da Assessoria