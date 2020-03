/ / Vítima pede ajuda e polícia impede feminicídio em Guarantã do Norte

Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, na noite do último sábado (29-02), a vítima e o suspeito estariam bebendo em um bar, no bairro Santa Marta em Guarantã do Norte, e em dado momento o esposo teria se exaltado. Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, na noite do último sábado (29-02), a vítima e o suspeito estariam bebendo em um bar, no bairro Santa Marta em Guarantã do Norte, e em dado momento o esposo teria se exaltado.

De acordo com relatos da vítima, o esposo saiu e logo retornou ao local em posse de uma arma de fogo e apontou na direção da vítima dizendo que ia matá-la. A mulher correu para o interior do bar, pediu o telefone do proprietário e ligou para a polícia, pedindo socorro.

Ao chegar no local a guarnição avistou o suspeito sentado em cima de uma motocicleta. O mesmo se encontrava com uma arma na cintura. Foi dado voz de prisão ao mesmo, e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciaria Civil.

POR: CLAUDIA GODINHO