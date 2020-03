/ / Vice-presidente estará em Cuiabá na próxima terça-feira (10)

Hamilton Mourão dará entrevista coletiva no Aeroporto Marechal Rondon, às 11h30

Assessoria

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, estará em Cuiabá, nesta terça-feira (10.03). Na ocasião, ele concederá entrevista coletiva à imprensa sobre o Conselho da Amazônia Legal, às 11h30, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.

A solicitação de credenciamento para a imprensa deverá ser efetuada das 9h do dia 05 de março às 17h do dia 09 de março de 2020 (horário de Brasília), acessando o Sistema de Credenciamento de Imprensa no site do Palácio do Planalto.

Os profissionais de imprensa que possuam o credenciamento anual 2020 no Portal Planalto, deverão fazer o login, usando CPF e senha previamente cadastrados e solicitar a participação no EVENTO: “Entrevista Coletiva do Senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, em Cuiabá/MT, 10 de março de 2020”.

Caso não seja credenciado, clicar em “Cadastre-se”. Preencher os dados solicitados e aguardar o e-mail com link para a validação do Cadastro. Acesse o sistema com o CPF e a senha para escolher o EVENTO: “ENTREVISTA COLETIVA DO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, HAMILTON MOURÃO, EM CUIABÁ/MT, 10 DE MARÇO DE 2020” e clique em "Editar Meus Dados" para concluir o preenchimento dos dados no cadastro.

Preencher a aba “ENDEREÇO/ CONTATO”, informando CEP, Endereço e Telefones para contato;

Passar para a aba “FILIAÇÃO” e preencher o que se pede;

Completar a aba “EMPRESA/ÓRGÃO” e

Preencher aba “DOCUMENTOS” e anexar cópia da documentação em PDF único na seguinte ordem:

• Termo de Responsabilidade- preencher e assinar;

• Carteira de Identidade;

• CPF;

• Registro Profissional (DRT, MTB ou FENAJ);

• Contrato de Trabalho;

• Ofício de solicitação de credenciamento em papel timbrado da empresa assinado pela chefia imediata e

• Foto 3 x 4 com fundo branco, em JPEG ou PNG, de até 1 MB – anexar foto ao sistema.

O Profissional estrangeiro deverá apresentar cópia das páginas do passaporte com registro da identificação do titular, o número do passaporte e o visto VIVIS emitido pelo Governo Brasileiro.

Digitalizar os documentos e anexar em formato PDF, em único arquivo.

Após envio da documentação, haverá uma avaliação de acordo com a Portaria n° 195 de dezembro de 2016.

Será obedecido o seguinte critério de profissionais por empresa:

Televisão: 01 repórter, 01 repórter cinematográfico e 01 auxiliar;

Rádio: 01 repórter;

Jornal/Revista: 01 repórter e 01 repórter fotográfico;

Agência de Notícias: 01 repórter, 01 repórter cinematográfico, 01 repórter fotográfico;

Portal de Notícias: 01 repórter, 01 repórter cinematográfico

As credenciais serão entregues no dia 10 março, das 10h às 11h, no local do evento.

Mais informações sobre o evento

Assessor de Imprensa: Peter Aoki - (61) 9.8288.4755

Assessoria de Comunicação da Vice-Presidência da República:

(61) 3411-3714 | 3411-3726

Divisão de Credenciamento de Imprensa: (61) 3411-1249 | 3411-1236