/ / Suspeito de matar jovem de 18 anos em Peixoto de Azevedo é morto em confronto com a PM

O suspeito de ter matado uma jovem de 18 anos, na última sexta-feira (28/02), foi morto em um confronto com a Polícia Militar neste domingo (01/03), na BR-163 sentido o distrito de União do Norte.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar recebeu um comunicado de que o suspeito estava se deslocando do distrito de União do Norte para o município de Peixoto de Azevedo. Diante das informações, a guarnição de Peixoto com apoio de Matupá se deslocaram até o local.

Ao avistar os PMs, o mesmo efetuou disparou contra os policiais e logo tentou empreender fuga na mata. Em seguida ele acabou entrando em confronto com os militares, sendo atingindo e vindo a óbito ainda no local.

O mesmo é o principal suspeito de ter matado a jovem Laiany Lemos Almeida, de 18 anos, com pelo menos 18 golpes de faca, na última sexta-feira (28/02), na rua Ceará, no bairro Mãe de Deus, em Peixoto de Azevedo.

Ambos moravam juntos e tinham dois filhos. O casal havia se separado há pouco tempo.

Em depoimento, a irmã da vítima relatou que o suspeito a procurou e confessou o crime, depois fugiu em uma Honda Titan, de cor preta.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Por Olhar Cidade