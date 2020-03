/ / “Somos uma nação de irmãos. Nenhum vírus é mais forte do que o nosso povo”, encoraja o Presidente

Bolsonaro enviou mensagens de ânimo junto às medidas que estão em andamento contra o avanço do coronavírus

Conforme avançam as ações para conter a propagação do vírus e o choque na economia, o presidente Jair Bolsonaro também tem buscado levar ânimo à população. Nesta terça-feira (17) ele publicou palavras encorajadoras nas redes sociais:

“Superar este desafio depende cada um de nós. O caos só interessa aos que querem o pior para o Brasil. Se, com serenidade, população e Governo, junto com os demais poderes, somarmos os esforços necessários para proteger nosso povo, venceremos não só este mal como qualquer outro! Nós somos acostumados a superar as adversidades.

Na tempestade, ajudamos uns aos outros. Somos uma nação de irmãos. Nenhum vírus é mais forte do que o nosso povo. Estamos lutando e faremos o que for necessário para proteger a vida de cada brasileiro!”

Por Folha do Brasil