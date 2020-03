/ / Sinop tem o melhor ataque do Campeonato Mato-grossense

O ataque do Sinop Futebol Clube tem sido eficiente e já desbancou, inclusive, o do líder do Estadual, Cuiabá. Até agora, em sete rodadas, o Galo do Norte já balançou as redes 17 vezes. Média de 2,42 gols por confronto. Já o Dourado marcou 15 vezes, acumulando uma média de 2,14 gols.

Um dos pontos positivos, é o entrosamento do trio de ataque montado pelo treinador Marcos Birigui. Os três atacantes juntos são responsáveis por mais 88% dos tentos do Galo no certame. Robinson é o artilheiro do grupo com 7 gols, totalizando média de 1 por jogo, em seguida, Juliano Fogaça tem 5, e Allan Júnior 3, resultando em 15 gols

Se no ataque há eficiência, no setor defensivo o time ainda precisa ajustar algumas peças importantes. Mesmo na 3ª colocação do Estadual e com vaga à próxima fase já garantida, o Sinop tem a 4ª defesa do campeonato. Os adversários já marcaram 13 vezes, média superior a 1,85 por embate.

O Sinop só não levou mais gols que as três equipes que lutam contra o fantasma do rebaixamento. Os goleiros do Luverdense e Mixto já buscaram a bola no fundo das redes em 16 ocasiões, enquanto o do Araguaia, time que lidera grande parte das estatísticas negativas, tem a defesa mais vazada, com 18 gols sofridos.

A maior goleada sofrida pelo Sinop foi durante a 5ª rodada, diante do Cuiabá, quando o time perdeu, de 4 a 0. Já pela 2ª rodada, o Galo sofreu a mesma quantidade de gols, contra o Poconé, quando foi derrotado por 4 a 3. Ambos os embates foram fora de casa. No Gigante do Norte, o time sofreu 4 gols.

Agora, com a classificação garantida, o Galo deve treinar para reforçar o setor defensivo para não se complicar no mata-mata. Conforme o regulamento do Campeonato Mato-grossense, a próxima fase será disputada no sistema ida e volta.

Classificação

1 Cuiabá – 17 pontos

2 União – 15

3 Sinop – 13

4 Operário VG – 12

5 Dom Bosco – 11

6 Nova Mutum – 11

7 Poconé – 8

8 Luverdense- 5

9 Mixt0 – 4

10 Araguaia – 0