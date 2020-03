/ / Sinop e Nova Mutum empatam no primeiro confronto pelo mato-grossense

O primeiro confronto entre Nova Mutum e Sinop, pelo mato-grossense da primeira divisão, terminou empatado por 1 a 1, no estádio Valdir Doilho Wons fechando da 8ª rodada do Campeonato Mato-grossense. Vandeilson marcou para o Galo do Norte e Rafinha para os donos da casa. Ambos os gols saíram no segundo tempo.

O empate deixou o Sinop em quarto lugar da tabela com 14 pontos. Já o Nova Mutum está na quinta colocação com 12. Na próxima rodada, o Sinop recebe o Operário, no estádio Gigante do Norte. Já o Mutum enfrenta o União, em Rondonópolis. Os dois jogos serão no domingo, às 15h.

Conforme Só Notícias já informou, o Araguaia venceu , esta tarde, a equipe do Dom Bosco por 2 a 0, no estádio Zeca Costa, em Barra do Garças. Mesmo conquistando os três pontos e ainda faltando disputar a última rodada, a equipe não têm mais chances de classificação à segunda etapa da competição.

Cuiabá empatou em 1 a 1 com o União , na Arena Pantanal. O gol da equipe de Rondonópolis saiu após lance complicado e com indecisão do assistente, o arbitro Danilo Alves de Campos errou e confirmou para o atacante Cabralzinho mesmo a bola não passando pelo goleiro Matheus Nogueira. Já o empate saiu dos pés de Felipe Alves,

Já Luverdense Esporte Clube não suportou a pressão do Operário Várzea-grandense, esta manhã, e perdeu por 4 a 0, no estádio Dito Souza. Com esse resultado, a situação do time de Lucas do Rio Verde ficou complicadíssima e terá que vencer o Mixto Esporte Clube, no estádio Passo das Emas, no próximo domingo, às 15h para não cair para Série B.

Ontem, o Mixto venceu o Poconé , na Arena Pantanal por 1 a 0, somou três pontos, subiu para 8ª colocação e voltou a colocar o Luverdense na 9º colocação. Dessa forma, a definição do rebaixamento ficará para a última rodada no confronto direto entre as duas equipes. O Mixto está com 7 pontos e o Luverdense com 5.

Classificação:

1° Cuiabá – 18 pontos

2° União – 16

3° Operário – 15

4° Sinop – 14

5° Nova Mutum – 12

6° Dom Bosco – 11

7° Poconé – 8

8° Mixto – 7

9° Luverdense – 5

10° Araguaia – 3