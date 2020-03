/ / Seduc examinará nível de aprendizagem dos estudantes em Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) implementará, no mês de abril, a Avaliação para a Aprendizagem (Avalia) MT/2020. Participarão do processo os estudantes matriculados nos 2º, 4º e 8º anos do Ensino Fundamental e no 2º ano do Ensino Médio de todas as escolas urbanas, do campo e quilombolas.