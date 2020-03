/ / Rodada da Copa do comercio de futsal Lumicenter/Lojas Flamboyam teve 18 gols

Na noite da terça-feira (03/03), aconteceu a segunda rodada da Copa do Comercio de futsal Lumicenter/lojas Flamboyam, com três jogos, sendo dois no masculino e um no feminino, com a presença de excelente publico que, mais uma vez estiveram prestigiando o evento esportivo. Nesta rodada foram assinalados 18 gols, dando uma média de 06 gols por partida.





No primeiro jogo estiveram jogando as equipes do Gás City Gás/Sol Maquinas X Guarantã Trator Peças/Castrilon, um ótimo jogo, a equipe do Trator Peças, abriu dois gols na frente de seu adversário, mas com a saída do atleta Dheriton, por contusão, a equipe não suportou a pressão adversária e com isso a estrela do jogador José Alexandre brilhou, marcando três, com isso ajudou sua equipe a virar o placar. “Sabíamos que o jogo seria difícil,devido que a equipe deles é bem qualificada, mas colocamos em pratica tudo aquilo que sabemos de futsal”, relatou o atleta José Alexandre.





O segundo jogo foi à vez do feminino, onde estiveram jogando Cheff Conveniência X Lumicenter/Studio Taurus. A segunda equipe abriu o placar logo aos três minutos esse placar permaneceu todo o primeiro tempo. No segundo tempo logo aos onze segundos a atleta Kamila, empatou o jogo, e posteriormente marcando mais dois gols para sua equipe e com isso vencendo de virada. “Tivemos tranquilidade, uma vez que a equipe adversária é muito boa, mas tivemos a calma para virar o jogo”, definiu a atleta Kamila, da equipe Cheff Conveniência.





Encerando a rodada estiveram se enfrentando Lumicenter/Farmácia Economizar X Classic/Storari Construtora. A Lumicenter não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada. O atleta Elias relatou que, o resultado foi uma a união do grupo, mesmo a equipe não estando completa. “A equipe toda, fez por merecer, jogando certinho, se quisermos pensar na possibilidade de titulo”, lembrou o jogador Elias.

Mas Gás City Gás/ Sol Maquina 04 03 Guarantã Trator Peças/Castrilon Fem Cheff Conveniência 03 01 Lumicenter/Studio taurus Mas Lumicenter/Farmácia Economizar 07 00 Classic/Storari Construtora

Confira a próxima Rodada da Quinta-Feira (05/03)

Fem Gás City Gás

X

Black White Mas Bela Casa/Bombeiro

X

Aliança/ Cometa Moto Center