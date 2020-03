/ / Rede de mercados em MT faz vendas por telefone para grupo de risco

Casa Aurora está em quatro municípios da Região Norte do Estado e tem realizado ações focadas em clientes e funcionários desde início da pandemia





A rede de supermercados Casa Aurora adotou desde o início desta semana uma medida para auxiliar no combate à propagação do novo coronavírus (COVID-19). Os clientes que são considerados do grupo de risco podem realizar suas compras pelo telefone, com direito à entrega das mesmas.





De acordo com o Ministério da Saúde, são considerados deste grupo os idosos, os diabéticos, os hipertensos e as pessoas com problemas respiratórios, como asma. A Casa Aurora está localizada na Região Norte de Mato Grosso, com duas lojas em Sinop, uma em Sorriso, uma em Guarantã do Norte e uma em Matupá.





Cada local está com um telefone específico (segue abaixo lista) para realização das televendas e a rede pede que as compras tenham um valor mínimo de R$ 50,00. A Casa Aurora também criou uma série de dicas para que o processo de entrega ocorra sem risco de contaminação.





Confira o passo a passo:





1 – Apenas uma pessoa deve receber o pedido;

2 – Ao pegar os produtos, higienize as mãos;

3 – Descarte as sacolas plásticas e embalagens desnecessárias;

4 – Higienize os produtos;

5 – Higienize suas mãos novamente;

6 – Certifique-se de que o local onde serão guardadas as compras esteja limpo.





Agora, confira os telefones para as televendas do grupo de risco em cada loja:





Matupá: (66) 99222-4679

Guarantã do Norte: (66) 99220-4164

Sorriso: (66) 99219-7985

Sinop – Vitória Régia: (66) 99219-1521

Sinop – Centro: (66) 99219-3802





CASA AURORA – Para mais informações a respeito de ações que a rede está fazendo em suas lojas, acompanhe pelo site : http://casaaurora.com.br ou ainda pelo Instagram, no endereço instagram.com/casaaurorasupermercados .

Da Assessoria