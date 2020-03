/ / Proibida aglomeração de pessoas em Guarantã do Norte

A administração municipal está providenciando neste momento o segundo decreto de ações emergenciais que visam minimizar o risco de transmissão do COVID-19 ou Coronavírus como é popularmente propagado.

Considerando que o estado de Mato Grosso e o estado do Pará já confirmaram casos positivos. Considerando que nos últimos três dias o numero de casos suspeitos aumentou 300% no estado de Mato Grosso.

A administração municipal de Guarantã do Norte está tomando a drástica medida de suspender todos os eventos públicos, privados e religiosos que resultem em aglomeração de pessoas.

No decreto anterior essa situação era recomendatória devido à gravidade da situação e devido à existência de um caso suspeito (em investigação) em Guarantã do Norte, as medidas são mais drásticas neste momento considerando que se trata de vidas humanas em risco.

Em entrevista o prefeito Érico pediu encarecidamente aos munícipes ou pessoas que estão de passagem pelo município de Guarantã do Norte que compreendam e colabore cada qual fazendo sua parte.

O prefeito ressalta que são medidas extremas que precisam ser tomadas, pois afinal de contas o que está em risco são vidas humanas.

O decreto com essas e outras medidas será publicado no inicio da tarde. Uma nova reunião está marcada para as 15 horas para formação do Comitê de gerenciamento da crise onde novas medidas serão adotadas.

