/ / Presidente da OAB no Nortão fica ferido ao cair com moto

O presidente da 14ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Peixoto de Azevedo, Marcus Augusto Giraldi Macedo, ficou ferido, ontem à tarde, ao cair com uma moto (modelo não informado), na BR-163, nas proximidades da Serra do Cachimbo. Macedo contou, ao Só Notícias, que foi ajudado por caminhoneiros e levado ao hospital pelos bombeiros. Ele teve fratura em uma das mãos, passou por cirurgia para colocar pinos e foi liberado.

“Agradeço aos caminhoneiros que pararam prestar socorro, ao Corpo de Bombeiros e a toda competente equipe do hospital municipal de Guarantã do Norte. Alguns ossos quebrados, mas graças a Deus vivo”, disse.

A versão investigada é que o advogado teria perdido o controle da motocicleta ao ser ‘fechado’ por uma caminhonete. Com isso, acabou saindo da rodovia e caiu.