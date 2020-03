/ / Polícia Militar e PRF apreendem mais de 30 quilos de cocaína

A ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de um Fiat Palio, com placas do Rio Grande do Sul, durante abordagem na região de Alto Araguaia (421 quilômetros de Cuiabá), esta manhã.

O condutor, de 63 anos, apresentou nervosismo durante a abordagem e começou a prestar informações contraditórias. Com isso, os policiais fizeram uma verificação minuciosa.

Em busca no automóvel, foram encontrados 33 tabletes de cloridrato de cocaína que estavam nas portas do veículo.

O veículo e carga foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. O suspeito deve responder por tráfico de drogas.