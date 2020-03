/ / Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte. Deflagrou “Operação Hígia”

Matérias Relacionadas

A Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte. Deflagrou no fim da tarde de ontem (23) e no início da Manhã de hoje terça-feira (24) a “Operação Hígia” . Foram cumpridos 04 mandados de prisão em desfavor de suspeitos dos crimes de, roubo, homicídio e furto.O primeiro mandado de prisão cumprido teve como alvo o suspeito de participar de uma quadrilha responsável por uma série de roubos ocorridos na cidade de Guaranta do Norte, no final de fevereiro e início de janeiro. Outro Mandado foi cumprido em desfavor de um suspeito de cometimento de uma série de furtos ocorridos no final de fevereiro desse ano, o suspeito que foi detido possui uma extensa ficha criminal e é investigado pelo cometimento vários furtos, inclusive 04 furtos a estabelecimentos comerciais ocorridos em um só dia (16/02/2020).Outros dois suspeitos foram presos em decorrência do mandado de prisão preventiva após serem indiciados no inquérito que investigou o homicídio ocorrido na data de 05 de Março de 2020, no Bairro Maranata em Guaranta do Norte. O Delegado responsável pelas investigações Dr. Waner dos Santos Neves, destacou que “ A Operação realizada na data de ontem, tem como objetivo o combater os crimes contra o patrimônio e contra a vida, os suspeitos são indivíduos contumazes na prática do delito e colocam em risco a ordem pública, já que insistem na prática criminosa”.O delegado disse ainda que no momento atual é extremante importante que tais suspeitos permaneçam presos, já que podem trazer risco ao patrimônio e a vida alheia.Por fim finalizou dizendo que “ com as restrições de funcionamento do comércio, e outras restrições impostas pelo poder público em combate ao Corona vírus, (COVID-19) é de fundamental importância as prisões realizadas para diminuir a sensação de insegurança, coibir a prática de crimes e garantir a paz social.O delegado ainda solicitou , que todos os munícipes observem as restrições impostas pelo poder público em combate ao corona vírus e se comprometeu com a população de Guaranta do Norte afirmando que; “ A Polícia Judiciária Civil de Guaranta do Norte , não para e continuará exercendo se papel no combate ao crime”.Durante a operação foi recuperado um celular que havia sido roubado e estava em posse do suspeito.Da Assessoria