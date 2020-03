/ / Polícia Judiciária Civil de Guarantã do Norte em menos de 24 horas prende em flagrante delito, suspeitos do Homicídio

A Polícia Judiciária Civil, na manhã de hoje, foi comunicada de um homicídio ocorrido próximo ao Bairro Maranata na cidade de Guarantã do Norte/MT. Diante da notícia do homicídio os polícias foram, para o local indicado, sendo observado que a vítima havia sido assassinada com golpes de faca e pauladas.





Havia indícios também que o corpo teria sido arrastado até o local onde foi encontrado.

Iniciaram-se imediatamente as investigações, sendo que os Polícias ao chegarem em frente à residência onde estava ficando um dos suspeito o mesmo tentou foragir iniciando uma fuga desesperada, sendo feito o cerco policial que consegui prender o suspeito





Os policiais então se deslocaram para a casa dos demais suspeitos, depois de colhidas as provas de participação dos mesmos e todos foram presos.

No total foram presas duas pessoas maiores é um adolescente apreendido

DA Assessoria da PJC