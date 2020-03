/ / Polícia descobre um quilo de cocaína enterrado em mata

Duas balanças e cerca de um quilo do entorpecente foram encontradas, neste domingo, em um balde enterrado em meio a matagal, no bairro Jardim Itália 3, no município de Sinop/MT. Os policiais estavam em buscas quando notaram alteração do solo, cavaram e encontraram a droga enterrada. Até o momento, o dono não foi localizado.

Em outro caso envolvendo entorpecente, conforme Só Notícias já informou, policiais militares de União do Sul (172 quilômetros de Sinop) prenderam um homem e duas mulheres, que não tiveram as identidades divulgadas, acusados de tráfico de drogas.

Em rondas no bairro Morada da Lua, a guarnição da Polícia Militar se deparou com os indivíduos em atitude suspeita, após abordagem os policiais localizaram maconha e crack.

Só Notícias/David Murba (fotos: divulgação)