/ / Polícia Civil prende mas justiça solta suspeito de assaltos em Guarantã do Norte

A polícia Civil de Guarantã Norte/MT, cumpriu na manhã da última sexta-feira(13), um mandado de busca e apreensão na residência de um dos suspeitos de assaltos que estavam ocorrendo na cidade de Guarantã do Norte.

O suspeito ao ver os investigadores da polícia Civil, tentou empreender fuga, porém sem sucesso. Os policiais ao revistarem a casa não acharam a arma usada para cometer os assaltos. Na parte da tarde do mesmo dia, os policiais receberam a informação de que a arma estaria em cima de um muro da residência, ao chegarem no local constataram a veracidade da informação.

Porém, na tarde do último sábado, o juiz da comarca da cidade de Guarantã do Norte, arbitrou a soltura do suspeito dos assaltos depois da audiência de custódia.

Por/ O Território