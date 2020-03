/ / Pavimentação da MT-373 desenvolverá potencial turístico da Cachoeira do Prata

Atualmente, a região conta com um fluxo médio de mil turistas por final de semana





O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), juntamente com os parlamentares Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD) e Max Russi (PSB), esteve reunido nesta quinta-feira (5) com o vice-governador Otaviano Pivetta (PDT), prefeito de Juscimeira, Moisés dos Santos e vereadores do município. Na pauta, o pedido para pavimentação de 12 quilômetros da MT -373, rodovia que dá acesso ao Complexo da Cachoeira do Prata.





Na oportunidade, o prefeito afirmou que atualmente o fluxo médio é de mil turistas por final de semana. “Já existe um anteprojeto, com os estudos bem adiantados, além de licença ambiental para a realização da obra”, afirmou o prefeito Moisés.





O deputado estadual Delegado Claudinei conhece a região e afirma que a pavimentação vai impactar diretamente no desenvolvimento do turismo na região. “O Complexo da Cachoeira do Prata merece esse investimento por parte do Governo e vamos trabalhar para que essa obra se torne realidade”, afirmou o parlamentar. Além disso, os deputados estaduais presentes na reunião devem fazer uma indicação conjunta para que a MT-373 se torne “Estrada Parque”.





Por fim, o vice-governador Otaviano Pivetta disse que fará o encaminhamento para a elaboração do projeto executivo da pavimentação, além de estudar a construção viabilidade de uma ciclovia no percurso. E que, após isso deverá fazer uma nova rodada de conversa junto com os representantes do município.





Também participaram da reunião os vereadores por Juscimeira Sebastião Rodrigues (Teca), Oséias Marinho (Preto), Valdinei José da Costa, Silvanei Corrêa Cavaleiro; além dos secretários de Planejamento Herlones Wuilles, de Agricultura Carlos Eduardo; de Turismo Lucas França.