/ / Ossada humana é encontrada as margens da BR 163 Guarantã do Norte

A equipe da TV Ourominas sbt de Matupa/MT recebeu na tarde da quarta-feira (11-03), uma de núncia anônima, dando conta de que havia às margens da Rodovia BR 163, próximo a Serra do Cachimbo, no município de Guarantã do Norte/MT, uma ossada humana.

De imediato o repórter Marcos Icassatti repassou a informação para as autoridades policiais, os quais se deslocaram até o local indicado, e de fato os restos mortais de uma pessoa estava lá, cerca de 20 metros da rodovia 163. No local a perícia recolheu os ossos, roupas e localizou um projétil de arma de fogo e ainda foi possível detectar que na perna havia alguns pinos anexados ao fêmur, o que certamente irá facilitar na identificação da vítima. A pessoa que ligou na TV passando a informação, não quis se identificar, mas disse que teria ido no local visitar uma cachoeira que fica as margens da Br 163, e que chegando lá acabou se deparando com uma cena assustadora, um esqueleto Humano. O local fica no km 1.103, cerca de 35 km depois de Guarantã do Norte, sentido estado do Pará. Por Claudia Godinho