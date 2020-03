/ / Mulher é morta após registrar boletim de agressão em Novo Mundo; Marido é preso

Por volta das 7h50min da manhã desta segunda-feira (16), uma mulher de 31 anos foi assassinada com quatro golpes de faca pelo marido na avenida Ayrton Senna no município de Novo Mundo/MT.

Segundo o boletim de ocorrência da polícia militar, a vítima, Maria Irene Rodrigues de Moura, teria comparecido no núcleo da polícia militar para registrar um boletim de ocorrência contra o seu marido. No boletim de ocorrência ela narrou que ela e seu esposo e suas filhas vieram do estado do Ceará e estavam morando no município de Novo Mundo há cerca de 15 dias.

Segunda vítima na noite deste último domingo, o suspeito teria agredido a vítima, e que nesta manhã, a mesma resolveu procurar a polícia militar para comunicar o caso de agressão e que desejava se separar de seu marido.

Ainda segundo a vítima, o suspeito queria praticar relação sexual forçada na frente de suas filhas, a vítima relatou também que já tinha feito um boletim de ocorrência na delegacia da mulher contra o suspeito na cidade de Fortaleza, estado do Ceará.

Após fazer o boletim de ocorrência, a vítima estava se deslocando para sua residência, quando o suspeito que estava escondido atrás de um depósito de gás, abordou a vítima e desferiu 4 golpes de faca na mesma. Maria Irene veio a óbito no local.

Após cometer o crime, o suspeito foragiu do local, adentrado em um matagal.

A polícia militar de Novo Mundo, composta pelos soldados Cleiton Silva, Levino e o SD barros, conseguiram lograr êxito em achar o suspeito de 43 anos, escondido dentro de um córrego.

Foi dada voz de prisão e o mesmo foi encaminhado para a delegacia de polícia civil de Guarantã do Norte para as demais providências.

Por/ O Território