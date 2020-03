/ / Motorista morto em tombamento de carreta na Serra do Cachimbo será sepultado em Alagoas

O corpo do caminhoneiro Leonildo Inácio de Oliveira, de 37 anos, foi levado hoje de carro até o aeroporto de Várzea Grande e seguirá de avião para cidade de Joaquim Gomes, em Alagoas. De acordo com informações de uma funerária, o sepultamento está previsto para ocorrer nesta quarta-feira à tarde.

Oliveira morreu no tombamento de uma Scania branca tombou, ontem de madrugada, n a região da serra do Cachimbo , localizada a cerca de 40 quilômetros de Guarantã do Norte (233 km de Sinop).

Uma equipe dos bombeiros de Guarantã foi acionada para ajudar na retirada do corpo do caminhoneiro. Na carreta, estava apenas Leonildo que ficou preso às ferragens. Um guincho ajudou levantar a cabine do caminhão e os bombeiros fizeram o desencarceramento dele.

A versão investigada é que a carreta seguia do Estado do Pará para Mato Grosso carregado com ureia quando acabou ocorrendo o acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda vai apontar as responsabilidades pelo tombamento no boletim de ocorrência.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) fez as análises necessárias para apontar as responsabilidades pelo acidente.