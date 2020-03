/ / Motoqueiros matam jovem de 20 anos com 11 tiros

Jhonatan Willian da Silva Oliveira, 20, foi assassinado com ao menos 11 tiros no final da tarde de segunda-feira (31), no bairro Jardim Santa Rita, em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá). Dois homens em uma moto foram responsáveis pelo crime e fugiram logo em seguida.



De acordo com as informações da Polícia Militar, a primeira a ser acionada para atender a ocorrência, por volta das 18h, o corpo da vítima foi encontrado na região do 'Buracão', conhecido como ponto de tráfico de drogas.





Polícia Civil e Perícia Oficial estiveram no local e constataram que a vítima foi atingida por ao menos 11 tiros. Ao lado do corpo, estojos de munição de calibre .40 foram encontrados e apreendidos.



A vítima estava sem documento, mas acabou sendo identificado por populares que estavam no local. Eles afirmaram ainda que os suspeitos estavam em uma motocicleta azul, mas não deram muitos detalhes.



O caso está sendo investigado. Não há informações sobre a identidade dos suspeitos até a manhã de terça-feira (31).

Por Yuri Ramires