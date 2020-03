/ / Ministro do Meio Ambiente confirma participação no Show Safra e altera abertura do evento para dia 16

A abertura oficial do Show Safra B R 163 foi antecipada para o dia 16 de março, segunda-feira, às 17h, no auditório da Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. A agenda para os ciclos de palestras e visitação no parque segue normalmente a partir do dia 17, terça-feira.





Segundo o diretor executivo da Fundação, Rodrigo Pasqualli, a mudança se deve ao pedido de autoridades estaduais e nacionais que confirmaram participação no evento. "Além de nos adequarmos a logística das autoridades, resolvemos também expandir a programação e adiantar um pouco a abertura em função da vasta agenda já firmada do Show Safra", explica o diretor.





A abertura deve contra com a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do senador Jayme Campos, do governador de Mato Grosso Mauro Mendes, do Deputado Federal Neri Geller, além de secretários do Estado.





O Show Safra BR 163 2020 será realizado de 16 a 20 de março, na Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. A programação completa você confere em http://www.fundacaorioverde.com.br/show-safra-163/programacao

Por Carol Scandolara/BW Comunica