/ / Ministério da Saúde confirma terceiro caso do novo coronavírus no Brasil

Enquanto o Ministério da Saúde (MS) informou na tarde deste sábado (29) que foi confirmado o segundo caso do novo coronavírus no país, agora um paciente internado no Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo (RJ), que tinha o quadro acompanhado e investigado pela Secretaria Municipal de Saúde por suspeita de coronavírus morreu na madrugada deste sábado (29).





A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o resultado do exame, que será dado pelo Ministério da Saúde. Casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que não ocorreu no caso do paciente que acabou morrendo. Ele estava internado em isolamento.





O homem de aproximadamente 60 anos havia feito um cruzeiro para a Argentina junto com outra mulher, de 65 anos, que também é investigada e está em quarentena em casa.

Já a respeito do segundo caso confirmado, o Ministério da Saúde, pelo Twitter, disse no sábado que o paciente infectado também é de São Paulo e esteve na Itália, ou seja, é um caso importado, como o primeiro divulgado. De acordo com a pasta, não há evidencias de circulação do vírus em território nacional.

Por Folha do Brasil