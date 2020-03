/ / Merenda Escolar – Pregão de Guarantã do Norte tem sua data adiada devido ao Corona Vírus

Todos os anos a Câmara de Negócios de Guarantã do Norte – CNAE é formada por representantes eleitos de diversos órgãos públicos que, ajudam a tornar esse processo transparente, e que visa a aquisição de merenda escolas para os alunos da educação básica, da rede estadual de ensino.

Para o ano de 2020, o Pregão Presencial – tipo menor preço por item Nº 001/2020 teve sua abertura no dia 13 de Março de 2020, conforme publicação de Aviso de Abertura de Edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso ocorrida na mesma data, e que marcava a realização do certame para o dia 26 de Março de 2020, a partir das 8h 00min.





º 065/2020, a CNAE não irá realizar a reunião do Pregão Presencial na data marcada. Devido as orientações do poder público do Estado e, em especial ao Decreto do Governo Municipal de Guarantã do Norte de N





Os comerciantes que já retiraram cópia do Edital do Pregão Presencial 001/2020 já foram avisados sobre o necessário adiamento.





Assim que as autoridades competentes orientarem quanto ao retorno da normalidade, a CNAE de Guarantã do Norte informará publicamente a nova data marcada para a realização do Pregão.

Maiores informações podem ser obtidas mediante o email: grn.ass.pedagogica@educacao.mt.gov.br

Segue link da publicação de Aviso de Abertura do Edital do Pregão Presencial 001/2020, para Guarantã do Norte: http://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/html/15833/#e:15833/#m:1153582





Marcio Szymczak

TAE/Assessoria Pedagógica

Guarantã do Norte/MT