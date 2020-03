/ / Medidas importantes estão sendo tomadas em Guarantã do Norte, mas, todos sem exceção precisam cumprir suas obrigações

Visando enfrentar as dificuldades provocadas pela pandemia do Coronavírus, e, principalmente criar barreira para impedir a proliferação do Covid-19, três decretos municipal foram publicados nesta semana que passou com as seguintes medidas:

1) Suspensão das aulas em toda rede municipal.

2) Suspensão de eventos de qualquer natureza que envolvam aglomeração de pessoas.

3) Suspensão do atendimento presencial e contato com o público em todas as esferas da administração municipal do dia 20\03 a 05\04.

4) O município fica autorizado a suspender férias, afastamentos ou licença premio dos servidores da área de saúde em conformidade com a gravidade da situação.

5) Fica autorizada a dispensa de licitação para a compra e contratações necessárias para atender a situação emergência de saúde publica desde que devidamente justificada pelos órgãos competentes.

6) Fica instituído o regime de plantão da vigilância em saúde para acolher e monitorar as situações sintomáticas. (Fone\zap 66 9 96761482)

7) Ficam suspensos: as cirurgias eletivas; os serviços de saúde bucal exceto urgência e emergência; visitas aos pacientes internados nas unidades de saúde pública.

8) Ficam prorrogados por 30 dias os prazos de vencimento dos Alvarás de funcionamento e do IPTU.

9) Fica suspenso o corte do fornecimento de água pela Concessionária Águas de Guarantã devendo esta proporcionar condições facilitadas de parcelamento aos clientes com débitos em atraso.

10) Confira o procedimento para os seguintes atendimentos:

a) RECURSOS HUMANOS : e-mail (rhguarantadonorte@gmail.com)

b) TRIBUTOS: e-mail tributacaoguaranta@gmail.com tributacao@guarantadonorte.mt.gov.br ;

Fones: (66 – 355-1327 / 5116 / 5138

c) ENGENHARIA: e-mail (setoranalisegta@gmail.com.

Fone: (66 – 3552 – 5108 )

d) Fica suspensa a contagem de prazo para os processos administrativos no período de 20/03\2020 a 05\04\2020.

Essas medidas, algumas drásticas, foram adotadas com objetivo de impedir a proliferação do COVID-19, nosso município só conquistará essa vitória se todos sem nenhuma exceção cumprirem sua parte. A administração municipal está tomando todas as medidas cabíveis, e a qualquer momento novas medidas podem ser adotadas; os profissionais de saúde heroicamente estão em seus postos de trabalho. Os profissionais de segurança estão trabalhando e apoiando todas as iniciativas para vencermos essa guerra. Muitos profissionais do comercio também estão se arriscando ao estarem em seus postos de trabalho para atender as necessidades básicas da população. Faça você também sua parte, ajude a combater as aglomerações, cuide e proteja as pessoas de risco, evite contato com áreas de risco. Unidos, conscientes, com Fé e com a Proteção de Deus venceremos esta Guerra. Da Assessoria