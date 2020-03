/ / Maratona de convenções para oficializar nomes ao Senado começa nesta 3ª - veja

Os principais partidos já estão mobilizados para as convenções que devem oficializar seus candidatos ao Senado na eleição suplementar marcada para 26 de abril. Conforme o calendário aprovado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a maratona de reuniões partidárias será realizada entre terça (10) e quinta (12).

O prazo para registro das candidaturas encerra em 17 de março. Assim, as siglas ainda terão cinco dias para consolidar alianças eleitorais e definir os primeiros e segundos suplentes das chapas, apesar dos indicativos também saírem das convenções .

A Convenção Estadual do PDT será realizada no próximo dia 10, a partir das 18h , no Hotel Fazenda Mato Grosso. Filiados de todo o Estado devem participar para chancelar a candidatura do vice-governador Otaviano Pivetta ao Senado e escolher os respectivos suplentes da vaga.

No dia 11, a partir das 18h30, acontece a convenção do DEM. O ato político servirá pare referendar a candidatura a senador do ex-governador Júlio Campos.

A tenente-coronel da PM Rúbia Oliveira Santoa será oficializada candidata a senadora, inclusive com apoio do presidente Jair Bolsonaro, na convenção do Patriota, no próximo dia 11, no Ginásio Verdinho, em Cuiabá.

O PSDB vai realizar a convenção partidária na Câmara de Sinop, no dia 12 , a partir das 19h30. Na ocasião será oficializada a candidatura ao Senado do ex-deputado federal Nilson Leitão.

Também no dia 12, o Podemos oficializa o deputado federal José Medeiros na disputa pelo Senado. A convenção está marcada para 19h30, no Hotel Fazenda Mato Grosso.

Já o deputado Elizeu Nascimento será confirmado como candidato ao Senado, no dia 12. A convenção do DC será realizada no Centro de Eventos Hollinday Inn Hotel, em Cuiabá.

O PSD, que vai lançar o ex-governador Carlos Fávaro ao Senado, fará convenção na quinta, a partir das 17h e encerramento às 22h, no Auditório do Hotel Delmond.

Bloco Democrático e Popular

Os partidos do Bloco Democrático e Popular - PSB, PCdoB, Solidariedade, PT, Pros, Rede, e PV - que se articulam para lançar candidatura única ao Senado na eleição suplementar também marcaram suas convenções. Mas antes, pretendem definir o nome que vai representá-los na disputa eleitoral.

O PCdoB, que apresenta como alternativa a ex-reitora da UFMT Maria Lúcia Cavalli Neder, realiza da convenção no dia 12, na sede do partido. O Pros da superintende do Procon estadual Gisela Simona, também marcou convenção para a mesma data, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Já o PT, que definiu pela candidatura do deputado estadual Valdir Barranco, também tem convenção no dia 12, em local ainda não definido.

Suspensão do pleito

aguardam o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral Embora mobilizados, os partidos(TSE) para suspensão da eleição suplementar. Os argumentos usados pelo Governo do Estado são alto custo direto e indireto para realizar o pleito no próximo mês que ultrapassa R$ 8 milhões sendo que as eleições municipais estão marcadas para outubro. A petição cita que a representação de Mato Grosso no Senado não será prejudicada porque a senadora cassada Selma Arruda (Podemos) ainda está no cargo e quando o mandato for extinto, o terceiro colocado Carlos Fávarodeve assumir por liminar do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli.

Além disso, o Governo do Estado lembra da possível epidemia do coronavírus. Lembra que a contaminação pode ser potencializada com o comparecimento massivo às urnas em abril.

Por Jacques Gosch