/ / Lula é vaiado em Paris

Na tarde desta segunda-feira (02), ao receber o título de cidadão honorário de Paris Lula afirmou que seu objetivo quando resolveu se entregar para a Polícia Federal em 2018 era para provar que Sérgio Moro, o Ministério Público Federal e a PF eram mentirosos. No instante em que citou pejorativamente Moro, Lula levou vaias e perdeu ligeiramente o rumo de sua fala.





A maioria de esquerda na plateia não evitou que ao criticar Sérgio Moro, Lula fosse vaiado. Muitos não entenderam como um condenado em várias instâncias tem a autorização do STF para fazer tour pela Europa, e por onde passa, ainda denegrir a imagem do Brasil e suas autoridades.





Prefeita de Paris foi criticada

Segundo a Rádio França Internacional, vários políticos franceses, principalmente de centro e de direita, criticaram a cerimônia organizada nesta segunda-feira (2) em homenagem ao ex-presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu o título de Cidadão Honorário da prefeitura de Paris. Eles contestam o fato de que a prefeita da capital, que tenta se reeleger este mês, estaria usando a presença do líder petista para sua campanha.





A cerimônia oficial, que aconteceu no final da tarde na prefeitura de Paris, foi seguida de um comício de campanha de Anne Hidalgo, com a participação de Lula. E foi justamente o fato de ter recebido o líder petista em dois eventos distintos que irritou vereadores, principalmente do partido centrista (UDI) e da legenda de Emmanuel Macron (LREM).

A homenagem a Lula, que também contou com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-ministro da Educação Fernando Haddad, aconteceu a menos de quinze dias do primeiro turno da eleição municipal francesa, na qual Hildago é a principal candidata.





