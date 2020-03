/ / Homem que come morcego e cobra está na mira da polícia e do Ministério Público

Um vídeo que circula na internet tem chocado pessoas por Mato Grosso. Isso porque nele, um homem corta em pedacinhos uma cobra e diz que prefere carne do animal peçonhento do que outras carnes, como a do frango ou a de boi. Além de mostrar a serpente, ele também morde asas de um morcego e afirma "não vou privar de comê-las por conta do coronavírus".