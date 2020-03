/ / Homem é preso pela Polícia Militar com arma de fogo em Matupá

A ação da Polícia Militar ocorreu, no último sábado (20) à noite, no bairro Cidade Alta em Matupá/MT . Um homem, que não teve a identidade informada, foi preso após efetuar disparos com arma de fogo em uma avenida na cidade. Com ele, os militares localizaram uma pistola 7.65, além de cinco munições.

De acordo com o boletim de ocorrência, denúncias anônimas apontaram que ocupantes de um HB20 cinza estavam na avenida Interpeninsular e efetuaram diversos tiros na região. Diante das informações, os militares começaram as buscas e localizaram o veículo logo depois.

Durante a abordagem, o proprietário do automóvel informou que um dos ocupantes era o proprietário da pistola, e que havia efetuado os disparos. Em revista ao interior do carro, os militares localizaram a arma e as munições.

O suspeito apontado pelo proprietário do HB20 confirmou ser o dono da pistola, e também que efetuou os tiros. Em seguida, ele foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários. Já os demais ocupantes do veículo foram liberados.