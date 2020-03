/ / Homem é encontrado morto na comunidade Aliança em Guarantã do Norte

Um homem foi encontrado, esta manhã, já sem vida na região da Comunidade Aliança, em Guarantã do Norte. De acordo com informações da Polícia Militar, visualmente foi identificada algumas perfurações possivelmente de faca no corpo dele. A identidade dele ainda está sendo confirmada.

A localização do corpo foi feita por populares que passavam pelo local e acionaram os militares através no número de emergência. Os policiais fizeram o isolamento do local e acionamento da Polícia Civil para iniciar as investigações do possível homicídio.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local fazendo as análises necessárias e vai apontar em um laudo as circunstâncias de como ocorreu a morte.

O corpo foi encaminhado Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e identificação oficial.

Só Notícias/Cleber Romero