/ / Hidroxicloroquina será testada em pacientes de 70 hospitais do país

Projeto Coalizão Covid-19 foi organizado por HCor, Einstein, Sírio Libanês e rede de UTIs

No Brasil uma coalizão de hospitais foi formada para iniciar testes com medicamentos que podem aliviar os sintomas e ajudar na recuperação dos brasileiros com Covid-19.

Os experimentos, com hidroxicloroquina, azitromicina e o corticóide dexametasona, serão feitos em 1.356 pacientes de 70 hospitais do país. A Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva também participará dos esforços.

A ideia é que os testes comecem imediatamente. A coalizão espera apenas, para isso, que a CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) e a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovem os protocolos.

Os medicamentos serão ministrados a três grupos de pacientes, sendo: os que têm sintomas leves, os pacientes com problemas mais graves e os que estão internados em UTIs com ventilação mecânica.

A pesquisa deve demorar de dois a três meses para ser finalizada. Mas, se algum dos medicamentos mostrar ser seguramente eficiente em um prazo menor de tempo, ela será interrompida e sua indicação, aprovada pelos hospitais.

Por Folha do Brasil