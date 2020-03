/ / GRUPOS UNIDAS PELO PEDAL E AMIGOS DA TRILHA REALIZARAM PROJETO VOLTA AS AULAS 2020

EM DEZEMBRO DE 2019 OS GRUPOS UNIDAS PELO PEDAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, CRIADO POR ALINE LIMA E PEDAL AMIGOS DAS TRILHAS DO NORTÃO, CRIADO POR ELISANDRO KALINKE, SE REUNIRAM E DECIDIRAM FAZER MAIS UMA AÇÃO BENEFICENTE, DESSA VEZ FOI VOLTADO ÀS CRIANÇAS.





UMA AÇÃO VOLTADA PARA ALUNOS CARENTES TENDO COMO OBJETIVO A DOAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, SENDO ASSIM O GRUPO SE MOBILIZOU JUNTAMENTE COM ALGUNS COMÉRCIOS PARCEIROS QUE SEMPRE ACREDITAM NESTES GRUPOS DE PEDAL.





GRUPOS ESTES QUE TEM SEMPRE OLHADO PARA QUEM MERECE UMA ATENÇÃO ESPECIAL. O VEREADOR DAVID MARQUES QUE TAMBÉM É AMANTE DO CICLISMO E FAZ PARTE DO GRUPO, SEMPRE QUE É NECESSÁRIO, TEM FEITO A SUA PARTE COMO AGENTE POLITICO, A EXEMPLO DO PEDAL BENEFICENTE OUTUBRO ROSA, IDEALIZADO POR ALINE LIMA, FEZ UM PEDIDO AO EXECUTIVO PARA QUE SEJA INSERIDO NO CALENDÁRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS DE GUARANTÃ DO NORTE.





ASSIM SENDO NESTA AÇÃO “PROJETO VOLTA AS AULAS” FORAM MONTADOS APROXIMADAMENTE 80 KITS CONTENDO MATERIAIS ESCOLARES E BOLSAS.





E DE ACORDO COM OS GRUPOS ESSA SERÁ UMA AÇÃO QUE, PODERÁ SER REPETIDA TODOS OS ANOS, POIS APÓS A AÇÃO, OUTROS COMÉRCIOS QUE VIRAM A MATÉRIA JÁ ADIANTARAM QUE QUEREM FAZER PARTE DO PROJETO.

DA ASSESSORIA