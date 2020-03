/ / Governo do Estado distribui 300 mil litros de álcool 70%

Ação de solidariedade reúne empresas de diversos segmentos na fabricação, envase e distribuição do produto em Mato Grosso

Thielli Bairros | Sedec MT

Uma rede de solidariedade está formada para fornecer álcool 70% para a saúde pública e outros setores que necessitam do insumo durante a pandemia de coronavírus em Mato Grosso.

O Governo do Estado solicitou, primeiramente, ao Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso (Sindalcool) se havia como produzir álcool 70% em suas usinas de etanol de cana de açúcar e etanol de milho. Com a resposta positiva, criou-se uma ação logística para os 300 mil litros de álcool doados cheguem aos seus destinos.

“Muitas empresas e entidades aderiram a este chamado de solidariedade para que tenhamos ainda mais cuidado com a prevenção ao coronavírus. Além das indústrias, temos empresários doando os frascos, trabalhando no envase em frascos menores e distribuindo para todo o Estado”, explica César Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico, que está à frente de todo o processo.

Os recipientes estão sendo distribuídos em hospitais estaduais e municipais, delegacias, presídios, quartéis da Polícia Militar, entre outros. “O álcool chega em Cuiabá e é imediatamente envasado e, em seguida, enviado para os municípios. O objetivo é atender o mais rápido possível os setores que necessitam do produto”, informa Miranda.

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar de Mato Grosso e Polícia Rodoviária Federal trabalham diretamente no acompanhamento da ação para que haja segurança no transporte e envase do produto que é altamente inflamável.

PARCEIROS

São parceiros nesta ação, até o momento: Usina Barralcool S.A., Brenco-ATVOS, Destilaria Novo Milenio I, Coprodia – Coop. Agricola Produtores Cana, UISA AS, Destilaria de Alcool Libra, Usimat, FS Bioenergia, Inpasa Agroindustrial, Usina Safras Biocombustiveis. CBA Farma, Marajá AS, Água Mineral Puríssima, Taiguara Embalagens, Cervejaria Louvada, Maxivinil, Caninha Tropical, Athivalog Logística, UFMT, Água Mineral Lebrinha, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Complexo Nascentes do Pantanal, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste Mato-grossense – CISOMT, Transportadora Adonai, Federação das Indústrias de Mato Grosso (FIEMT), Solar BR/Coca Cola, Sindalcool/MT, Petrolux.