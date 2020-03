/ / Frigoríficos reduzem efetivo e sindicato recomenda férias coletivas por prevenção contra coronavírus

Frigoríficos de Mato Grosso têm tomado medidas para se prevenir contra a proliferação do coronavírus em Mato Grosso. O Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Estado de Mato Grosso (Sindifrigo) emitiu um comunicado com recomendações aos frigoríficos do Estado no combate à pandemia, entre elas a diminuição de horas de trabalho e férias coletivas. O

apurou que plantas frigoríficas do interior do Estado já reduziram o número de funcionários por turno e concederam férias a outros.





a JBS afirmou que “vem monitorando os reflexos do mercado em relação ao COVID-19 e avalia a implantação de férias coletivas exclusivamente em algumas das suas unidades de processamento de bovinos no Brasil”. A Marfrig ainda não emitiu um posicionamento oficial, mas as unidades em Mato Grosso seguem com seu funcionamento.

Conforme apurado pela reportagem, no entanto, em uma planta da JBS, no município de Alta Floresta, cerca de 110 funcionários entraram de férias e o número de abates diminuiu. A unidade vai atuar com efetivo reduzido.

O Sindifrigo emitiu um comunicado nesta terça-feira (17) dizendo que “cabe a cada empresa, dentro de suas condições, encontrar a fórmula para adaptar-se às novas contingências do mercado”. O sindicato recomendou redução das horas trabalhadas, alternância dos dias de abate, diminuição de turnos, e férias coletivas.

A BRF, por meio de nota, afirmou que desde o começo do surto de coronavírus tem tomado medidas e acompanhado o caso. A empresa afirmou que foi determinada a restrição do acesso de visitantes, suspensão de viagens internacionais, entre outras medidas, como oferecimento de acompanhamento de saúde a funcionários e seus familiares.

A BRF informa que não possui nenhum caso confirmado de coronavírus (Covid-19) entre os colaboradores de sua planta do Mato Grosso, que está em pleno funcionamento. A Companhia já implementou uma série de medidas preventivas para assegurar a saúde e segurança das pessoas envolvidas em seu contexto operacional.A empresa reitera que desde o início do surto possui um Comitê Permanente de Acompanhamento Multidisciplinar formado por executivos e especialistas renomados, incluindo da área de infectologia. A BRF possui, ainda, um plano de contingenciamento para garantir o abastecimento e atendimento da demanda da população por alimentos no Brasil e no mundo. Entre as medidas adotadas pela empresa estão:- restrição de acesso de visitantes a todas a suas unidades produtoras e centros de distribuição;- intensificação de campanha interna de conscientização sobre hábitos de higiene e prevenção de doenças respiratórias;- suspensão de viagens internacionais e com destino e origem nos estados que possuem casos confirmados de Coronavírus;- restrição de participação em eventos com grandes aglomerações de pessoas em cidades onde já foram confirmados casos da pandemia;- acompanhamento da área de saúde ocupacional e serviço de orientação médica na eventualidade de algum colaborador ou familiar apresentar os sintomas relacionados ao surto de Coronavírus (coriza, tosse, dor de garganta e febre) ou tenha tido contato com alguém com suspeito de contaminação.Em decorrência das incertezas do mercado e da diminuição drástica das vendas, se impõem medidas urgentes por parte da indústria frigorífica de MT.Não há uma fórmula mágica ou matemática para uma realidade ainda desconhecida. Cabe a cada empresa, dentro de suas condições, encontrar a fórmula para adaptar-se às novas contingências do mercado.Reduzir as horas trabalhadas, alternar dias de abate, diminuir turnos, oferecer férias coletivas ou qualquer outra medida deverá ser buscada.O momento requer atenção dobrada com as necessidades de manter a saúde financeira das empresas, ter responsabilidade social com nossos funcionários e manter os empregos, preservando ao máximo o preço de nosso produto final com o melhor preço possível de nossa matéria-prima, além de uma preocupação com o abastecimento à população. Contamos com entendimento e com a parceria de produtores para encontrarmos a melhor saída. Precisamos preservar os valores justos e dignos de nossos produtos.Estaremos abertos ao diálogo, atentos aos movimentos do mercado e nos adaptando a ele, tomando as medidas necessárias para cruzarmos este delicado momento.Acreditamos com certeza que, em pouco tempo, retornaremos nossas atividades à normalidade.