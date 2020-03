/ / FNDE oferece cursos on-line para gestores e técnicos da área de educação

Capacitações na modalidade EaD surgem como opção aos encontros presenciais, diante das orientações referentes ao enfrentamento do coronavírus

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), está com inscrições abertas até dia 30 de março para cursos gratuitos do Programa Formação pela Escola. As capacitações na modalidade de educação a distância – EaD visam contribuir para o aprimoramento da gestão de dirigentes e técnicos educacionais das redes públicas de ensino de todo o país.

A presidente do FNDE, Karine Santos, destaca a importância da participação dos gestores educacionais. “Uma de nossas missões é prestar assistência técnica aos estados e municípios, portanto, os cursos objetivam disseminar a gestão do conhecimento no que diz respeito aos programas da área de educação, garantido aos profissionais locais acesso às informações necessárias à gestão dos recursos repassados pelo governo federal, no âmbito do FNDE”, reforça a presidente.

São ofertados 10 cursos, com carga horária de 60 horas/aula, que vão desde as competências básicas para gestão de recursos públicos até conteúdos específicos relacionados a programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e outros temas como o Fundeb, controle social, Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Censo Escolar da Educação Básica.

Os interessados devem procurar a coordenação do Programa Formação pela Escola de seu estado para saber sobre a disponibilidade dos cursos em cada região. A lista com os contatos dos coordenadores estaduais está disponível no portal do FNDE, em https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/formacao-pela-escola/sobre-o-plano-ou-programa/consultas

As inscrições são feitas após o contato com as coordenações e preenchimento de formulário a ser disponibilizado pelos coordenadores. A capacitação é realizada por meio da plataforma de educação corporativa do FNDE. Os cursos são 100% on-line e acompanhados por tutores que auxiliam os participantes em cada estado.

Mais informações podem ser obtidas na página do Formação pela Escola , no portal do FNDE.

Fonte/ Foto: FNDE