/ / Flávio Bolsonaro diz que Aliança pelo Brasil não participará das eleições 2020

Nesta sexta-feira (6) o senador Flávio Bolsonaro disse que a formação da Aliança pelo Brasil, a nova sigla do presidente Jair Bolsonaro, não será concluída a tempo de disputar as eleições de 2020.





Através de vídeo no Youtube, a tesoureira do futuro partido, Karina Kufa, confirmou a afirmação do Senador Flávio Bolsonaro que também é vice-presidente da sigla em formação.

, disse Flávio.

Por Folha do Brasil

“A Aliança pelo Brasil não ficará pronta a tempo para disputar as eleições de 2020. Apesar de todo o suporte técnico que o TSE tem dado na criação do partido, ele infelizmente não vai se viabilizar a tempo. É melhor a formação do partido acontecer com bastante calma, nós queremos um partido para o resto da vida”