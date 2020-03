/ / Flamengo vence na estreia na Libertadores

Mesmo sem mostrar uma grande atuação, o Flamengo mostrou sua força ao vencer por 2 a 1 o Junior (COL), nesta quarta-feira, em Barranquilla. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a três pontos no Grupo A da Libertadores, e ficam atrás do Independiente Del Valle (EQU) nos critérios de desempate.

Os flamenguistas começaram bem a partida e logo abriram o placar, com Éverton Ribeiro. Os cariocas sofreram com a atuação irregular, mas decretaram a vitória na etapa final, novamente com o camisa 7. O time colombiano ainda descontou com Teo Gutiérrez nos acréscimos.

Jogadores comemorando a vitória na estreia (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Na próxima rodada, o Flamengo vai receber o Barcelona (EQU), no Maracanã. Já o Junior, viaja para encarar o Independiente Del Valle-EQU, no Equador.

Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria)