/ / Fim de semana tem alerta de temporais para 95 cidades

O fim de semana será de chuva e o calor dá trégua no estado. Há alerta de temporais para Cuiabá e outras 94 cidades.





Conforme o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), a sexta-feira (20) terá temperaturas entre 24°C e 33°C. O dia seguinte (21) terá mínima de 25°C e máxima de 32°C. O domingo (22) registrará entre 25°C e 31° C.





Já em Cáceres (225 Km a Noroeste), os termômetros marcam entre 25°C e 31°C. A previsão para Rondonópolis (215 Km ao Sul) terá mínima de 23°C e máxima de 32°C.









O Cptec aponta variação de temperaturas entre 22°C e 31°C em Sinop (500 km ao Norte).





O Centro alerta para riscos de chuvas intensas, vendavais e raios para as seguintes cidades:





Acorizal

Água Boa

Alto Araguaia

Alto Garças

Alto Paraguai

Alto Taquari

Araguaiana

Araguainha

Araputanga

Arenápolis

Barão de Melgaço

Barra do Bugres

Barra do Garças

Cáceres

Campinápolis

Campo Novo do Parecis

Campos de Júlio

Campo Verde

Canarana

Chapada dos Guimarães

Cocalinho

Comodoro

Conquista D'Oeste

Cuiabá

Curvelândia

Denise

Diamantino

Dom Aquino

Feliz Natal

Figueirópolis D'Oeste

Gaúcha do Norte

General Carneiro

Glória D'Oeste

Guiratinga

Indiavaí

Ipiranga do Norte

Itanhangá

Itiquira

Jaciara

Jangada

Jauru

Juscimeira

Lambari D'Oeste

Lucas do Rio Verde

Mirassol D'Oeste

Nobres

Nortelândia

Nossa Senhora do Livramento

Nova Brasilândia

Nova Lacerda

Nova Marilândia

Nova Maringá

Nova Mutum

Nova Nazaré

Nova Olímpia

Nova Ubiratã

Nova Xavantina

Novo Santo Antônio

Novo São Joaquim

Paranatinga

Pedra Preta

Poconé

Pontal do Araguaia

Ponte Branca

Pontes e Lacerda

Porto Esperidião

Porto Estrela

Poxoréo

Primavera do Leste

Querência

Reserva do Cabaçal

Ribeirão Cascalheira

Ribeirãozinho

Rio Branco

Rondonópolis

Rosário Oeste

Salto do Céu

Santa Rita do Trivelato

Santo Afonso

Santo Antônio do Leste

Santo Antônio do Leverger

São José do Povo

São José do Rio Claro

São José dos Quatro Marcos

São Pedro da Cipa

Sapezal

Sorriso

Tangará da Serra

Tapurah

Tesouro

Torixoréu

Vale de São Domingos

Várzea Grande

Vera

Vila Bela da Santíssima Trindade

Por Jessica Bachega